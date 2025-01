Gravina, accoltellamento vicino alla villa comunale

GRAVINA – Non è in pericolo di vita il 18enne che nella serata di sabato scorso è stato accoltellato nelle vicinanze della villa comunale di Gravina in Puglia, sulla Murgia barese. Sul posto immediato l’intervento dei carabinieri e dell’ambulanza del 118 che hanno prestato le primissime cure al giovane classe 2006. Fortunatamente per lui la prognosi sarebbe solo di qualche giorno.

I militari hanno subito avviato le indagini sentendo alcune persone che avrebbero assistito alla scena e controllando le telecamere di videosorveglianza della zona, vicina alla scuola San Giovanni Bosco.

Si indaga ora per capire quale possa essere il movente dell’aggressione ma soprattutto chi possa aver agito. Un altro giovane potrebbe essere nel mirino degli investigatori.

