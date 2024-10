Granaio Italia diventa realtà: ‘Successo per tutela grano italiano’

Dopo mesi di lotte, mobilitazioni e petizioni, Granaio Italia, il progetto a tutela del grano italiano, è finalmente stato approvato. Il ministro Lollobrigida ha firmato il decreto che ne avvia l’attuazione, grazie all’impegno decisivo della Cia Agricoltori Italiani. “Siamo soddisfatti, Granaio Italia permetterà di salvaguardare le produzioni cerealicole italiane”, dichiara Gennaro Sicolo, presidente di Cia Puglia e vicepresidente nazionale.

Il progetto prevede il monitoraggio delle scorte di cereali tramite un registro telematico nazionale, garantendo trasparenza e tracciabilità soprattutto sui prodotti importati. “È un passo avanti per tutelare i produttori italiani e ridurre la speculazione che mette a rischio il futuro del nostro comparto”, spiega Sicolo.

In un periodo critico per la cerealicoltura, questo intervento, insieme al decreto-legge Agricoltura che prevede 32 milioni di euro di fondi, offre respiro alle imprese del settore. Sicolo invita inoltre i consumatori a sostenere il comparto acquistando prodotti di grano italiano, per la salute e per l’economia locale.

Un altro risultato importante è la nascita della Commissione sperimentale nazionale grano duro (Cun), strumento cruciale per la determinazione del prezzo del grano duro. Cia Puglia sottolinea l’importanza di un consumo consapevole, che favorisca investimenti e nuova occupazione.

