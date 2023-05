Giuseppe Conte aggredito da un ‘no vax’ (Video)

Durante un evento elettorale a Massa, Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, è stato circondato da una folla di sostenitori al suo arrivo in piazza. Tuttavia, un uomo si è avvicinato fingendo di voler stringere la mano a Conte, ma lo ha colpito in faccia e ha iniziato a protestare contro le misure di contenimento e protezione introdotte durante l’emergenza pandemica quando Conte era presidente del Consiglio. Le forze dell’ordine hanno allontanato l’aggressore.

L’aggressore, Giulio Milani, è un editore di 52 anni, no vax e candidato alle prossime elezioni comunali in lista con “Massa insorge. Marco Lenzoni sindaco”. In un video che circola sui social media, si vede Conte avvicinarsi a un uomo che sembra volerlo salutare, invece lo colpisce in faccia con la mano, venendo poi allontanato dalla folla che gli urla contro. L’uomo è stato portato in questura.

Aggredito Giuseppe #Conte. All’arrivo in piazza a Massa per un evento elettorale, il leader #M5S è stato colpito da un #novax che si era avvicinato fingendo di voler stringere la sua mano. pic.twitter.com/brjUBML0VT — Cad Bane 🇮🇹🇪🇺🌱🌍Parody (@_Brick_Block_) May 5, 2023

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp