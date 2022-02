Giù la Maschera:Dott.Puzzovio:“Una vita tra professione e azienda“

Lecce- La maschera cercheremo di toglierla ad un imprenditore salentino. È Nato il 6 gennaio 73, Laureato a Roma in Economia e Commercio, in gioventù ha ricoperto l’incarico di segretario nazionale giovanile Udeur ed è stato il braccio destro di Clemente Mastella. Passionario e nel suo intimo ribelle, il dott. Puzzovio è papà e cerca di trasmettere i suoi valori familiari ai suoi figli in modo diverso, perché crescere una donna ed un uomo è forse il compito che considera più carico di responsabilità. Dal 2003 al 2006 è stato consulente presso il Senato della repubblica, e dal 2006 al 2011 presidente collegio sindacale Asl Roma H. In seguito per 10 anni presidente del collegio sindacale della società gruppo Filmeccanica, presidente commissione nazionale fiscalità enti locali, nel consiglio nazionale dei Dottori commercialisti.

Ama viaggiare e degustare piatti nuovi anche se in cucina dice di non essere bravissimo. Dal 2011 al 2018 è stato sindaco di Sorgenia Power Spa e dal 2011 al 2020 presidente dell’Accademia Belle Arti di Lecce. Commercialista, imprenditore di una nota azienda pugliese, al momento ricopre anche l’incarico di Responsabile della gestione operativa del Fondo Fasirai, Fondo Sanitario dei dipendenti Rai. Si dice felice perché non ha perso negli anni la voglia di stupirsi, ha sogni nel cassetto e pochi rimpianti… il nostro protagonista è il dott. Luigi Puzzovio.