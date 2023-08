Giù la Maschera, prima intervista in esclusiva al neo questore di Lecce, Dott. Mondeo

👺🎭👺Giù la Maschera, questa settimana vi presentiamo la prima intervista in esclusiva al neo questore di Lecce, Dott. Massimo Mondeo. Tante le domande alle quali il Questore ha risposto: dalle emergenze incendi, alle principali problematiche urbane, dai suoi ricordi professionali ai suoi studi. Per chi non avesse visto Giù la maschera in onda su Antenna Sud, ecco il link per ricedere l’intervista in forma integrale. Buona Visione

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp