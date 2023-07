Giù la Maschera, in esclusiva Cataldo Motta si racconta senza veli a Maria Teresa Carrozzo ( 1’ parte)

🎭👺Giù la Maschera, in esclusiva Cataldo Motta si racconta senza veli al microfono di Maria Teresa Carrozzo. Un intervista senza veli durante la quale il Procurare ci porta nei viali dei suoi ricordi personali e professionali, ripercorrendo gli anni alla guida della Procura Generale si Lecce, narrando la nascita della Scu e gli anni più caldi per il salento. Questa la prima parte dell’intervista, la seconda andrà in onda su Antennasud sabato 15 luglio.

Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

