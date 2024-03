Gita da incubo a Fasano per 150 studenti siciliani

La gita scolastica si trasforma in un incubo per una scolaresca siciliana. 150 persone tra studenti e professori sono rimaste coinvolte in una emergenza sanitaria. Sintomatologia gastro-intestinale che ha costretto numerosi componenti la scolaresca a far ricorso alle cure del Pronto Soccorso. Il personale del Sian dell’Asl di Brindisi , si legge in una nota è alla ricerca delle cause. La maggior parte dei ragazzi è stata curata sul posto dal 118, ma 16 sono stati trasferiti in strutture sanitarie.I ragazzi e i professori coinvolti sono quelli dell’istituto tecnologico “Ettore Majorana” di Milazzo. L’incubo ha avuto inizio alle 17.10 di ieri, mercoledì 27 marzo 2024. I ragazzi alloggiano in una struttura ricettiva in territorio di Fasano. Alla centrale operativa del 118 giunge una prima chiamata. Da Brindisi vengono inviate quattro ambulanze del 118, alle quali vanno aggiunte due di supporto, da Locorotondo e Alberobello. Come detto, la sintomatologia è gastro-intestinale. Gran parte dei malcapitati vengono curati in loco . Altri vengono trasportati all’ospedale di Ostuni e altri al centro di Primo intervento di Fasano. Una maxi emergenza l’ha definitiva la Asl di Brindisi per il numero di persone coinvolte . L’incubo ha avuto fine questa mattina con la partenza dei ragazzi e dei professori partiti per far ritorno a casa.

