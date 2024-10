Gip Trani archivia querela ex sindaco Terlizzi contro Emiliano

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, non ha diffamato l’ex sindaco di Terlizzi, Nicola Gemmato. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari (gip) del Tribunale di Trani, che ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura. Gemmato, che si era opposto alla decisione, aveva accusato Emiliano di diffamazione aggravata per un comizio diffuso sui social network il 9 giugno 2022, durante la campagna elettorale per le comunali di Terlizzi.

Il giudice ha però ritenuto che le prove raccolte non fossero sufficienti per sostenere l’accusa in un eventuale processo. Anche qualora l’episodio fosse stato considerato diffamatorio, sarebbe stato comunque giustificato dall’esercizio del diritto di critica politica. Gemmato, nella sua querela, aveva attribuito alle parole di Emiliano la causa del calo di consensi che avrebbe portato alla sua mancata rielezione nel Consiglio comunale.

