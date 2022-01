BARI – “Ascoltare con l’orecchio del cuore” e’ il messaggio lanciato da Papa Francesco per la 56ma giornata mondiale delle comunicazioni sociali e che anche mons. Satriano ha voluto commentare con l’ordine dei giornalisti che oggi festeggiano il loro protettore: San Francesco di Sales . Anche i giornalisti hanno un santo protettore. San Francesco di Sales e proprio in occasione della sua festa si e’ svolta, presso la Sala “Odegitria” della Cattedrale di Bari l’iniziativa promossa da Ucsi Puglia per la ricorrenza ha dialogato con l’arcivescovo di Bari-Bitonto, mons. Giuseppe Satriano, con il Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci, e con il Segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, approfondendo e commentando il Messaggio del Santo Padre Francesco per la 56ª Giornata Mondiale delle comunicazioni sociali, “Ascoltare con l’orecchio del cuore. Sono intervenuti anche Maria Luisa Sgobba, Vicepresidente nazionale Ucsi, e Michela Di Trani, presidente Ucsi Puglia. A moderare l’evento Salvatore Catapano, Segretario Ucsi Puglia: