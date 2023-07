TARANTO – A poche ore dal comunicato inviato dal sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in merito ai giochi del Mediterraneo, giunge la replica del Commissario di Governo Massimo Ferrarese: “Mi sorprende l’incontrollato nervosismo del sindaco di Taranto manifestato a fronte di una mia semplice, e già ampiamente annunciata, richiesta di ricevere i progetti definitivi ed esecutivi per l’adeguamento degli impianti sportivi.

Ricorderei al sindaco che si tratta esattamente degli stessi progetti che egli, nelle vesti di presidente del Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, solo pochi giorni prima, prosegue Massimo Ferrarese, aveva inserito in un cronoprogramma che mi aveva inviato, assicurandomi il perfezionamento dell’iter progettuale entro, e non oltre, la fine dello scorso mese di giugno.”

