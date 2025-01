Giochi del Mediterraneo, cantieri aperti a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA Nelle scorse ore sono state consegnate alle ditte aggiudicatarie le aree dei cantieri dello stadio e del palazzetto dello sport per l’avvio dei lavori finalizzati al miglioramento delle due infrastrutture sportive in vista dei giochi del Mediterraneo.

“I Giochi del Mediterraneo – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – sono un’opportunità irripetibile per Francavilla Fontana. Non si tratta di semplice sport. Nei giorni delle competizioni verranno a trovarci atleti, delegazioni e famiglie da tutto il Mediterraneo che trascorreranno intere giornate in Città con tutte le ricadute economiche del caso. Una occasione di crescita economica, sociale e culturale che ci spinge a fare di più per mettere in mostra il meglio del nostro territorio.”

Per il potenziamento dello stadio e del palazzetto l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento complessivo di 6,5 milioni di euro dal Governo Nazionale per il tramite della struttura commissariale presieduta da Massimo Ferrarese.

Giochi del Mediterraneo, Nuovarredo Arena e Palazzetto

“Grazie ai finanziamenti ottenuti – prosegue il Sindaco Denuzzo – queste due strutture sportive che qualche anno fa erano chiuse e inutilizzabili si preparano ad accogliere una competizione internazionale di altissimo livello. Un biglietto da visita importante per una Città che ha dato tanto al mondo dello sport.”

Al termine dei lavori, che prevedono un investimento di 4,1 milioni di euro, lo stadio sarà dotato di una gradinata coperta con 1575 nuovi posti a sedere che porteranno la capienza dell’impianto a 4.764 spettatori. Il progetto prevede, inoltre, la rimozione delle barriere visive, la sostituzione della copertura esistente nella tribuna est, soluzioni per il contenimento dell’inquinamento sonoro, il potenziamento degli impianti per la produzione di energia, nuovi servizi igienici e abbattimento delle barriere architettoniche.

Importanti novità interesseranno anche il Palazzetto dello Sport. Per questa struttura sono stati stanziati 2,4 milioni di euro che consentiranno di ammodernare gli impianti, sostituire il sistema di climatizzazione, installare la videosorveglianza, migliorare l’efficientamento energetico con l’installazione di un impianto fotovoltaico, potenziare il campo da gioco e sistemare l’area esterna.

“L’Ufficio tecnico – conclude l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – ha concluso le complesse procedure per l’apertura dei cantieri in tempi record. Al termine dei lavori Francavilla Fontana avrà uno stadio con una capienza di quasi 5 mila spettatori idoneo ad ospitare competizioni di livello ed un Palazzetto all’avanguardia. Due importanti infrastrutture pronte ad accogliere atleti da ogni parte del Mediterraneo e non solo. Ma oltre allo sport, con i fondi ottenuti, potremo dotare la Città con oltre 700 parcheggi a ridosso del centro cittadino.”

