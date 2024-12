Gigi d’Alessio torna a infiammare il Palaflorio di Bari

BARI – Tripletta a Bari per Gigi D’Alessio con “Gigi Palasport”: il tour invernale nei Palazzetti da nord a sud d’Italia. Il cantautore partenopeo arriva al Palaflorio con un nuovo terzo appuntamento il 9 dicembre oltre ai live del 22 e 24 novembre che hanno fatto registrare il sold out. Dopo il successo del tour estivo, Gigi D’Alessio riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di carriera: Non dirgli mai, certificato disco di platino, Non mollare mai, Il cammino dell’età, Mon amour, Quanti amori, Como suena el corazon, Una magica storia d’amore, Un nuovo bacio, Annarè, Fotomodelle un po’ povere, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le canzoni dall’ultimo album Fra, come Una Magica Storia D’Amore e Io Vorrei che hanno già conquistato il disco d’oro.

