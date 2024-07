Gdf Puglia, cambio al vertice del capo di Stato Maggiore

BARI – In data odierna, alla Caserma “Maggiore Giovanni Macchi, Medaglia d’Argento al Valor Militare” di Bari, sede del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, si è svolto l’avvicendamento nella carica di capo

di Stato Maggiore tra il generale di Brigata Maurizio Favia e il generale di Brigata Michele Dell’Agli.

Il generale Favia, dopo quattro anni a Bari, al termine di una carriera quarantennale nelle Fiamme Gialle lascerà

tra qualche giorno il servizio attivo in quanto collocato in quiescenza.

All’Ufficiale generale, il comandante regionale, generale di Divisione Fabrizio Toscano, ha indirizzato parole di gratitudine per l’infaticabile e singolare dedizione verso l’Istituzione e per l’impegno profuso in ogni ambito lavorativo in cui si è cimentato.

Il generale Michele Dell’Agli giunge alla sede di Bari proveniente da Roma ove ricopriva l’incarico di Capo di Stato Maggiore presso l’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza.

Il Generale Toscano ha formulato al Generale Dell’Agli gli auguri più sentiti per il nuovo incarico assunto.

