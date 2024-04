Gasparri, ‘A Bari una realtà grave e inquietante’

“Continuano gli arresti in Puglia con risvolti inquietanti. Con persone che parlano di attività criminali attivate in previsione della raccolta di voti per le elezioni comunali del capoluogo Bari del prossimo giugno. Ci sono persone che sono direttamente legate alla giunta Emiliano. Ci sono, insomma, fatti che confermano il degrado di quei territori, che non meritano amministratori e personaggi così inquietanti. Credo che si debba prendere atto di una situazione che sta creando imbarazzo a sinistra e che investe direttamente il Comune di Bari, ma anche la Regione Puglia. La minimizzazione e la copertura da parte di ambienti di potere e informativi non può cancellare una realtà grave ed inquietante. Che va affrontata con immediatezza e con misure decise”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author