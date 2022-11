Condividi su...

GALLIPOLI – Erano diretti in caserma Brindisi i due militari della Brigata San marco provenienti da Gallipoli e rimasti gravemente feriti nello scontro tra la loro auto e un furgone Iveco parcheggiato lungo la provinciale 17 che collega la Città Bella al litorale di Nardò, in provincia di Lecce. Il camion, secondo quanto appreso, era stato rubato ed era in uso ad alcuni cittadini originari del Maghreb. Soccorsi immediatamente dal personale del 118, i due militari sono stati accompagnati d’urgenza negli ospedali di Lecce e Gallipoli e sono ricoverati in Rianimazione, in prognosi riservata.