Francavilla Fontana, Capitan Ventosa racconta uno strumento per smascherare i furbetti della sosta sulle strisce per disabili

Condividi su...

Linkedin email

Su “Striscia la Notizia” andrà in onda il 3 dicembre prossimo un servizio su un particolare strumento fotografico che, collocato sui divieti di sosta per disabili, è in grado di rilevare la targa delle auto che si fermano negli stalli gialli. Le immagini vengono poi inviate direttamente alle forze dell’ordine. Prototipo curato dai francavillesi Mimmo Di Maria in collaborazione di Giuseppe Mingolla, senior partner di Agic Technology, e l’informatico Mirko Rescio. L’inviato “Capitan Ventosa” oggi 9 novembre ha fatto tappa a Francavilla Fontana per raccontare di questo brevetto.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts