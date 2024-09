Galante: ‘Alcune Asl non rispettano direttive su liste attesa’

“Il 22 ottobre sarà bandita la gara da oltre 6 milioni di euro per il software per raggiungere obiettivi innovativi nella gestione delle liste d’attesa e avere così il Cup unico regionale. In attesa dell’espletamento della gara è necessario lavorare su un altro livello, ovvero l’efficientamento dell’attuale sistema di gestione, che già ora potrebbe supportare il Cup regionale, al meglio se tutte le Asl e i privati convenzionati trasmettessero puntualmente i dati, dal momento che gli attuali sistemi informatici sono in grado di dialogare tra loro e scambiarsi le informazioni”.

Lo dichiara Marco Galante, capogruppo del M5S, a margine delle audizioni in commissione Bilancio sul Cup unico regionale. “Oggi in audizione – aggiunge -, InnovaPuglia e il dipartimento salute hanno parlato di miglioramento rispetto al luglio scorso, giorno dell’ultima audizione, con alcune Asl che forniscono slot di prenotazione fino al 2026. Di contro, però, ci sono aziende che non rispettano le direttive regionali e non inseriscono le agende e approfondiremo il perchè nelle prossime sedute della commissione ascoltando le Asl. Potenziare la piattaforma attualmente disponibile è necessario. Le norme nazionali e regionali per l’abbattimento delle liste d’attesa sono chiare. È compito della politica farle rispettare”.

