G7, Zelensky a Taranto

TARANTO – Cresce l’attesa a Taranto per l’arrivo del presidente dell’Ucraina Vladimir Zelens’kyj. Il capo dello Stato ucraino è atteso all’aeroporto di Grottaglie in occasione del G7 in corso da domani a Borgo Egnazia. Nelle sue giornate pugliesi Zelens’kyj soggiornerà presso il Relais Hiato sulla Circummarpiccolo, una delle strutture più rinomate del territorio ionico. La zona è blindatissima, con la delegazione arrivata nel pomeriggio odierno,

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author