G7, spazio volo interdetto a Brindisi il 13 giugno per 4 ore

In vista degli arrivi e delle attività nel primo giorno del G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia sul litorale di Fasano, “è stata disposta l’interdizione temporanea dello spazio aereo per i voli commerciali dell’aeroporto di Brindisi dalle ore 19.00 alle ore 23.00” del 13 giugno 2024. Lo rende noto Aeroporti di Puglia in una comunicazione diffusa sul sito ufficiale. Nella stessa stessa data a Brindisi, nel Castello Svevo, ci sarà la cena ufficiale alla presenza tra gli altri del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Aeroporti di Puglia “invita i passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare le conseguenti variazioni (cancellazione, ritardo, riprogrammazione) del proprio volo”.

