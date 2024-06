G7, Difesa: ‘Carabinieri avranno stessi straordinari di tutti’

“Anche ai Carabinieri saranno garantite 54 ore di straordinario per il servizio prestato durante l’evento. È spiacevole constatare che un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari dei Carabinieri abbia diffuso informazioni inesatte, creando inutili allarmismi tra il personale dell’Arma e l’opinione pubblica”.

Lo conferma il ministero della Difesa in una nota, che aggiunge: “smentiamo categoricamente le affermazioni diffuse da una Associazione sindacale a carattere professionale tra militari (Apcsm) in merito all’esclusione dei carabinieri dalla maggiorazione delle ore di straordinario concesse ai carabinieri impiegati durante il G7 in Puglia”.

Dunque “la notizia che i Carabinieri non riceveranno le stesse ore di straordinario dei loro colleghi della Polizia di Stato è falsa e priva di fondamento. Il ministero della Difesa, sotto la guida del ministro Guido Crosetto, ribadisce il proprio impegno costante nel tutelare i diritti e la dignità degli uomini e delle donne di tutte le Forze armate e dell’Arma dei carabinieri”.

”Ogni azione intrapresa da questo dicastero è volta a garantire condizioni di lavoro adeguate e il giusto riconoscimento per l’importante servizio svolto dai nostri militari che stanno dimostrando silenziosamente la loro dedizione e professionalità anche durante questo G7″, conclude la nota.

