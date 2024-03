Futsal U19/M, Audace Monopoli: pari e patta con Volare Polignano

Pari e patta per 1-1 nell’anticipo dell’ultima giornata della regular season del campionato Under 19 girone S tra Kredias Audace Monopoli e Volare Polignano. La partita è stata molto tirata dal primo all’ultimo minuto, dove i gialloblu son riusciti a recuperare l’iniziale vantaggio degli ospiti. Pubblico delle grandi occasioni alla Tensostruttura, coi giocatori, molto corretti per tutto il match, che lasciano il campo tra gli applausi.

Nel primo tempo dopo una fase equilibrata il risultato si sblocca in favore del Volare con la rete dell’ex Palmieri. Nella ripresa l’Audace si porta totalmente all’attacco riuscendo a trovare nel finale grazie al quinto uomo di movimento la rete dell’1-1 con Messa.

Con questo pareggio la squadra allenata da mister Lamanna resta seconda in classifica con un punto di vantaggio proprio sul Volare e tre sul Manfredonia, che, insieme al Giovinazzo, disputeranno l’ultima giornata domenica 10 marzo.

