Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha ricevuto questo pomeriggio nella sede della presidenza una delegazione della Virtus Cap San Michele, squadra di calcio a 5 femminile di Sammichele di Bari, fresca vincitrice della Coppa Italia di Serie A2 dopo la finale contro La 10 Futsal Livorno, terminata 2-1 per le pugliesi.

Durante l’incontro con le giocatrici e le dirigenti del club, il presidente Emiliano si è complimentato per la vittoria importante della squadra, un motivo di orgoglio per la Regione Puglia. Inoltre il presidente ha voluto ribadire quanto la Regione Puglia supporti ogni tipo di sport e di categoria, rallegrandosi di quanto lo sport femminile stia crescendo sia da un punto di vista tecnico e tattico, sia da un punto di vista di attrattività per giovani sportive pugliesi.

