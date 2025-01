Futsal, Audace Monopoli: U21 cade in casa del Ruvo, trionfa l’U19

Under 21: La Kredias Audace Monopoli U21 inizia il 2025 con una sconfitta amara nella sfida decisiva per la vetta solitaria del campionato. Sul campo del Futsal Byre Ruvo, i gialloblù cadono per 4-3 nell’ultima gara del girone di andata. La squadra di mister Cardone chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie alle reti di Satalino e Andriani, frutto di una prestazione cinica e ben organizzata. Nella ripresa, però, il Ruvo ribalta il match, trovando quattro gol nei minuti finali e rendendo vano il tentativo di rimonta con la rete di Cascione. Ora l’Audace scivola al secondo posto, affiancata dal Molfetta e a tre lunghezze dal Ruvo capolista. La reazione sarà fondamentale già da mercoledì sera, quando i gialloblù sfideranno il Veglie in trasferta per il ritorno degli ottavi di Coppa Puglia (andata 7-0).

Under 19: Esordio positivo, invece, per l’Under 19, che batte il Giovinazzo 5-3 nella prima gara del 2025. Dopo un inizio aggressivo, i gialloblù subiscono il vantaggio ospite a causa di un errore difensivo, ma dominano il gioco e trovano il pari con Messa nel secondo tempo. Cascione si scatena e firma una tripletta che porta l’Audace sul 3-1 prima e, dopo il temporaneo 3-3 avversario, sul 5-3 finale. Prestazione convincente per la squadra di mister Lamanna, che resta seconda in classifica a tre punti dalla vetta. Prossimo appuntamento mercoledì sera, con la sfida di Coppa Italia contro la Diaz Bisceglie alla Tensostruttura.

