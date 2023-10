La New Taranto C5 approda ai trentaduesimi di finale della Coppa Divisione Under 23: al PalaMazzola la squadra ionica si impone per 3-2 contro lo Sporting Sala Consilina, trovando la rete decisiva per il passaggio del turno a soli quindici secondi dal fischio finale del match.

Una partita preparata alla perfezione dalla compagine tarantina, in grado di difendersi e coprire bene gli spazi sul rettangolo di gioco. I rossoblù affrontano a viso aperto i campani, rispettando un avversario di caratura superiore: ciò, però, non spaventa i ragazzi guidati da Sasà Di Pietro che riescono a sbloccare il punteggio nel primo tempo con una rete di Versace, dopo aver sfiorato in più circostanze il gol dell’1-0.

La partita è maschia, si alza il livello di gioco ma Sala Consilina perde per doppia ammonizione Stigliano e Teramo. I campani non si arrendono e, in pochi minuti, riescono a ribaltare la sfida portandosi in vantaggio e ribaltando la situazione. Ma la New Taranto non demorde e reagisce da grande squadra: Stefanelli sigla il 2-2 a poco più di tre minuti dalla fine del match. I pugliesi si spingono in avanti alla ricerca della rete che sancirebbe il passaggio del turno e arriva, esattamente, a quindici secondi dal termine delle ostilità: ci pensa D’Elia a realizzare il gol del 3-2, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti sulle tribune del PalaMazzola.

La New Taranto Calcio a 5 supera, così, il Primo Turno di Coppa della Divisione Under 23 grazie al successo ottenuto per 3-2 sullo Sporting Sala Consilina e nelle prossime ore conoscerà l’avversario che affronterà nei trentaduesimi di finale, in programma martedì 17 ottobre.

