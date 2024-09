Futsal A/M, D’Urso si unisce allo staff tecnico del Manfredonia

Il Vitulano Drugstore Manfredonia arricchisce il suo staff tecnico con Francesco Paolo D’Urso. Il lucano affiancherà mister David Ceppi offrendo il suo prezioso contributo sia alla prima squadra che al progetto Futsal Academy. D’Urso metterà a disposizione la sua esperienza a tutte le categorie del club, svolgendo compiti fondamentali per la crescita del settore giovanile.

In possesso della licenza da allenatore di calcio a 5 e del patentino UEFA C, D’Urso ha costruito una carriera di rilievo, con esperienze nel campionato regionale della Basilicata e nel calcio femminile, dove ha guidato la Flacco Venosa, squadra del suo paese. Il suo impegno nei settori giovanili è stato costante, dalla Scuola Calcio fino alle squadre Under, senza dimenticare l’importante ruolo nella Rappresentativa lucana.

Determinante nel suo approdo a Manfredonia è stata l’amicizia con Ceppi, conosciuto durante il periodo in cui il tecnico perugino operava in Basilicata. D’Urso ha commentato con entusiasmo questa nuova avventura: “È stata da subito una grande emozione. Lavorare nella massima serie e in una piazza calda come Manfredonia, città che conosco bene, è un sogno che si avvera. Firmare è stato un onore e un piacere. Ringrazio la società per l’intesa immediata e sono pronto a vivere quest’avventura tra delfini e pirati con grande intensità”.

