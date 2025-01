Futsal A/F, Manfredonia accoglie Lorenzo Kullani per scalare la classifica

Il Vitulano Drugstore Manfredonia annuncia l’acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive di Lorenzo Kullani, un importante rinforzo per la rosa allenata da mister David Ceppi. La società conferma così la propria determinazione a invertire la rotta e puntare alla salvezza nel girone di ritorno della Serie A 2024/25.

Classe 2003, Kullani è un pivot di grande impatto: alto 195 cm, combina una fisicità imponente a una notevole mobilità. Cresciuto a Colleferro, il giovane talento ha già accumulato esperienza in squadre prestigiose come Cybertel Aniene, Alma Salerno, GGTeamWear Benevento e Saviatesta Mantova, con diverse presenze in Serie A. Nella scorsa stagione si è distinto con il Lecco, contribuendo alla vittoria della Coppa della Divisione, mentre nei primi mesi di quest’anno ha militato in Serie A2 con l’Eur. Il suo talento non è passato inosservato nemmeno in ambito internazionale, avendo vestito la maglia della Nazionale Italiana Under 19.

Con l’arrivo di Kullani, il #futsalmercato porta sulle rive del Golfo un elemento che darà profondità e sostanza all’organico biancoceleste, chiamato a dimostrare impegno e carattere per uscire dall’attuale periodo negativo. Nei prossimi giorni, il club pubblicherà le prime dichiarazioni del nuovo arrivato.

Intanto, la società invita i tifosi a offrire il loro sostegno e il più caloroso benvenuto al giovane pivot, in un momento cruciale per la stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author