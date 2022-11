Condividi su...

BARLETTA – Episodio deplorevole nel sabato pomeriggio di calcio a 5 al PalaDisfida di Barletta. Durante il match tra il Barletta C5 e il Futbol Cinco Bisceglie, ignoti hanno svaligiato lo spogliatoio della squadra ospite.

Il furto è avvenuto durante la disputa del primo tempo, con le squadre che si davano battaglia in campo fino all’1-1 dell’intervallo. Al rientro negli spogliatoi, l’amara scoperta: materiale tecnico e borsoni a soqquadro, spariti portafogli e cellulari. Immediata la presa di posizione della squadra di Francesco Tritto, con il tecnico nerazzurro che ha informato dell’accaduto i componenti della squadra barlettana e, con i suoi calciatori, ha scelto di non rientrare in campo per il secondo tempo.

La scelta è stata condivisa dal Barletta C5, che ha definito irriguardoso e indecoroso il gesto ai danni dei tesserati biscegliesi. Forze dell’ordine al lavoro per ricostruire l’accaduto e risalire a responsabili ed effetti personali.