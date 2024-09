Furti di furgoni, traffico tra Italia e Polonia: arrestati 6 foggiani

Un’indagine dei carabinieri di Livorno ha portato alla luce un’organizzazione criminale specializzata nel furto di furgoni, prevalentemente Iveco Daily, nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Firenze, e in altre aree come San Marino, Ravenna e Pesaro. I mezzi rubati venivano successivamente esportati in Polonia, passando per Tarvisio (Udine), dove sarebbero stati destinati a un insediamento produttivo.

L’operazione, avviata grazie a una segnalazione della Cna di Livorno per un’insolita crescita dei furti di furgoni, ha portato all’arresto di sei persone, originarie del Foggiano, di età compresa tra i 24 e i 66 anni, già note alle forze dell’ordine. Queste persone sono accusate di furto, riciclaggio, autoriciclaggio, falsità materiale e uso di documenti falsi. In tutto, sono stati ricostruiti 41 furti.

Gli indagati, definiti “altamente specializzati” dagli investigatori, erano in grado di rubare i furgoni in meno di due minuti, talvolta anche meno, attraverso la manomissione della centralina e del sistema GPS. I veicoli venivano poi “ripuliti” con telai, targhe e documenti di circolazione falsi, per essere inviati all’estero e commercializzati da una ditta polacca specializzata in ricambi per Iveco Daily.

L’indagine ha rivelato che i furti avvenivano prevalentemente durante la settimana, approfittando degli spostamenti lavorativi. Gli indagati monitoravano i conducenti dei furgoni, entrando in azione appena questi si allontanavano dai mezzi. La cooperazione internazionale di polizia e le intercettazioni hanno giocato un ruolo chiave nello smantellamento del gruppo criminale, evidenziando un’operazione organizzata e pianificata in ogni dettaglio.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio, pertanto non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts