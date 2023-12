Furti d’auto a Corato, arrestati due cerignolani

Due uomini, di 40 e 22 anni di Cerignola (Foggia), sono stati arrestati poiché ritenuti responsabili di due furti d’auto avvenuti a Corato, in provincia di Bari, nella notte del 3 aprile scorso. Il 40enne risulta già coinvolto in passato in reati contro il patrimonio, mentre il 22enne non ha precedenti penali.

Le indagini sono partite dopo la denuncia dei proprietari delle vetture: una delle auto è stata abbandonata poco dopo essere stata rubata e poi restituita al legittimo proprietario, mentre la seconda è stata trovata completamente smontata nel territorio di Cerignola.

La Polizia ha ricostruito l’accaduto grazie ai video delle telecamere di sorveglianza di Corato, che mostrano i due individui mentre cercano le auto da rubare, effettuano il furto e fuggono in direzione di Cerignola dopo aver manomesso gli impianti di accensione. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Trani su richiesta della Procura.

