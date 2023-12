Prof. lascia eredità ai suoi studenti, nasce la Fondazione Ghiazza

Bari – Una grave malattia la porta via a 74 anni e, prima di morire, decide di lasciare tutto ai suoi studenti. È la storia di Silvana Ghiazza, per vent’anni docente di letteratura dell’ateneo barese. Ora una fondazione porterà il suo nome e finanzierà borse di studio per i più giovani.

