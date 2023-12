BARI – Un 17enne ha ricevuto uno schiaffo da un ex compagno di classe, che gli avrebbe procurato la lesione del timpano.

Il fatto sarebbe accaduto in un liceo barese, mentre il ragazzo aggredito faceva visita ai suoi ex compagni di classe ed agli ex docenti, dopo il trasferimento in altro istituto.

Mentre il 17enne era in classe – secondo quanto appreso negli ambienti scolastici – un compagno avrebbe persino registrato un video con il suo cellulare per riprendere quanto accadeva. L’aggressore si sarebbe infastidito ed avrebbe reagito schiaffeggiando l’autore del gesto ( fonte ANSA)

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

