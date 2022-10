BRINDISI – È fuori pericolo una donna che alla guida di un furgone in marcia lo ha visto prendere fuoco: sul posto sono i giunti i vigili del fuoco di Brindisi.

È accaduto verso le 6.50 del 31 ottobre sulla rampa di uscita della litoranea salentina (zona industriale) di Brindisi quando una donna ha chiamato in soccorso i pompieri. Scesa velocemente del mezzo si è messa in salvo e atteso l’arrivo dei soccorsi. Attimi di paura, dunque, per la donna, fortunatamente incolume, che ha assistito alle operazioni di spegnimento dell’incendio e alla messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale.