BRINDISI- Nell’ambito dei mirati servizi di prevenzione e repressione dei reati in genere e dello spaccio di sostanze stupefacenti in particolare, disposti dal questore di Brindisi, nel primo pomeriggio del 28 ottobre 2022, nel rione Commenda, personale della sezione narcotici della squadra mobile ha tratto in arresto T.D. 39enne, del luogo.

A seguito di puntuali servizi di osservazione e pedinamento si ha avuto motivo di ritenere che T.D. detenesse, presso la sua abitazione, sostanze stupefacenti destinate allo spaccio al minuto.

Il personale della sezione narcotici ha proceduto, quindi, a una perquisizione locale ai sensi dell’art. 103 d.p.r. 309/90. nel corso della quale è stato trovato un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per complessivi 15 grammi circa suddivise in 36 dosi oltre a vario materiale per il confezionamento in dosi atte allo spaccio, materiale tutto riferibile e nella disponibilità dell’arrestato.

Alla luce delle risultanze investigative il T.D. è stato dichiarato in arresto e tradotto, a disposizione del pm di turno alla locale procura tempestivamente informato dalla polizia giudiziaria procedente, presso la locale casa circondariale.