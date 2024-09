Frode fiscale, maxi sequestro tra Puglia e Basilicata

Una complessa indagine su reati fiscali, coordinata dalla Procura Distrettuale di Potenza e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale potentino, ha portato al sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 15,5 milioni di euro, nonché all’applicazione di misure cautelari interdittive (divieto di esercitare ruoli direttivi in persone giuridiche e imprese) nei confronti di 20 imprenditori attivi nelle province di Potenza, Foggia e Barletta-Andria-Trani.

L’indagine ha preso avvio dall’individuazione di tre società situate in Basilicata, che, nonostante fossero prive di personale, mezzi e capacità imprenditoriali, hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per un totale di circa 52 milioni di euro tra il 2019 e il 2022. Queste fatture, relative a servizi e beni mai forniti (come trasporti, facchinaggio e prodotti da forno), hanno beneficiato 18 aziende operanti nel settore alimentare nelle province pugliesi di Foggia e Barletta-Andria-Trani.

Le attività investigative hanno permesso di ricostruire un quadro probatorio ritenuto grave, evidenziando una significativa frode fiscale relativa all’IVA e alle imposte sui redditi, realizzata attraverso l’uso di fatture per operazioni inesistenti. Le società emittenti, gestite da prestanome secondo gli inquirenti, hanno sistematicamente violato la normativa tributaria, evitando qualsiasi obbligo fiscale, inclusi l’istituzione e la tenuta della contabilità e la presentazione delle dichiarazioni ai fini IVA.

Curiosamente, queste società non disponevano neanche di conti correnti, indispensabili per esercitare un’attività d’impresa. Le aziende che hanno ricevuto le fatture fittizie hanno giustificato i pagamenti attraverso compensazioni poco chiare, ricorrendo persino al baratto.

Il sequestro ha riguardato beni immobili, autoveicoli di lusso (come Ferrari, Range Rover, Mercedes e Alfa Romeo) e altri rapporti finanziari in possesso degli indagati, per un totale di oltre 15,5 milioni di euro, corrispondenti all’indebito risparmio fiscale.

I reati contestati includono dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e omesso versamento dell’IVA. In parallelo, le società coinvolte sono state accusate di responsabilità amministrativa per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

