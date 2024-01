Francavilla Fontana, un saggio del professore Pietro Filomeno scomparso oltre un anno fa

Domani sera si terrà la presentazione di un saggio del professore Pietro Filomeno sui fatti dell’8 e 9 maggio 1945 a Francavilla Fontana. Sarà un’occasione per ricordare la figura del docente, scrittore e giornalista, scomparso nel novembre del 2022. Opinionista e critico era una delle voci de “L’Edicola”, un format di approfondimento che, su Youtube, raccontava luci e ombra della città degli Imperiali. Noto in città per il suo impegno culturale, Pietro Filomeno era stimato e rispettato come penna raffinata e pungente.

L’iniziativa è organizzata da “L’Edicola” e dalla testata giornalistica online “Paesituoi.News” con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Relatrice, la professoressa Carmela Candita che ripercorrerà il saggio edito da Montanaro Editore. L’appuntamento si svolgerà a Palazzo Imperiali nella Sala Mogavero con inizio alle ore 18.30. Il saggio di Filomeno rievoca i tragici fatti di sangue con quattro morti avvenuti nel 1945.



