Brindisi, agricoltori in protesta: oggi Carovigno, domani il capoluogo

BRINDISI – Arriva anche nel brindisino la protesta degli agricoltori che, in presidio con i loro trattori, hanno raggiunto questa mattina Largo Machiavelli, a Carovigno. Il contesto, come è noto, è quello della mobilitazione nazionale in corso su tutta la penisola da giorni. Nella giornata di domani, gli attivisti, che contestano riforme e criticità del settore, raggiungerà anche il capoluogo. Appuntamento in mattinata al centro commerciale le Colonne, sulla Statale 7. In particolare i manifestanti, che si raduneranno nelle prime ore della mattina presso il parcheggio adiacente al centro, muoveranno intorno alle ore 8,45 raggiungendo poi il centro abitato di Brindisi. Sono previsti rallentamenti e disagi al traffico causati da una protesta comunque pacifica e legittima.

