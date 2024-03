Francavilla Fontana, Udc presenta il nuovo progetto in una “convention” a Castello Imperiali

“Udc: il nuovo progetto per Francavilla Fontana” è il tema della “convention” fissata per sabato 9 marzo alle 10.30 a Castello Imperiali, con la partecipazione di esponenti nazionali, regionali e provinciali del partito che, unitamente alla coordinatrice locale Alessandra Vacca, illustreranno gli obiettivi a breve e lungo termine per la città.

In consiglio l’Udc è rappresentato da Giacomo Gallone e Dario Mancino che, a dirla tutta, non hanno fatto sentire al momento la loro voce, pur non essendo alla loro prima esperienza in assise. “Presenteremo – si limita a dire la coordinatrice cittadina Alessandra Vacca, 40 anni laureata in giurisprudenza ed abilitata all’esercizio della professione forense, – un programma serio e responsabile”. Vacca è stata nominata per questo incarico da qualche mese e, precisamente, dalla metà di dicembre scorso.

Interveranno: Massimo Cassano responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc, l’onorevole Gianfranco Chiarelli vice segretario nazionale, Gaetano Brattoli coordinatore regionale della Puglia, Francesco La Notte consigliere regionale e segretario provinciale per la Bat, Carlo Laurora vice segretario regionale per la Puglia, Pietro Iurlaro coordinatore provinciale per Brindisi.

