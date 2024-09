Francavilla Fontana, storia e fatti locali dell’8 settembre 1943 raccontati dal professore Tardio

Il mestiere dello storico non è soltanto quello di fare ricerca ma anche quello di rendere il sapere accessibile ai diversi tipi di pubblico. Mimmo Tardio, docente in pensione, formatore, scrittore e pubblicista, domenica 22 settembre alle 19.30 vicino palazzo Martini-Carissimo, nei pressi della sua casa natale di Francavilla Fontana, terrà una lezione storica su “L’8 settembre 1943, ottanta anni dopo”. Un incontro voluto dalla Società Operaia con il patrocinio dell’amministrazione comunale aperto ad un pubblico vasto per “un racconto in forma di lezione storica”.

Il professore Tardio partirà dal proclama di armistizio di Badoglio dell’8 settembre 1943 per poi soffermarsi sul quel fatidico 10 settembre quando nel porto di Brindisi spuntò l’imbarcazione con a bordo il re Vittorio Emanuele III, la regina Elena ed il principe Umberto, attorniati dal capo del Governo Pietro Badoglio e da uno stuolo di ministri.

Ma la storia è custode anche della nostra provenienza e origine. Il professore Tardio si soffermerà su fatti e avvenimenti che hanno interessato la sua città natale quando da “ragazzino sguazzava dietro ai vicoli di via Roma” tanto da scrivere due romanzi autobiografici. non mancherà di raccontare nel corso della sua lezione una storia che ha legato due freschi sposi, Maria Bungaro e Totò Tardio, suoi genitori con la Regina Elena. I suoi genitori, come ha scritto lo scorso anno in un articolo pubblicato su Nuovo Quotidiano “avevano realizzato la loro fuitina d’amore proprio l’8 settembre ’43, nelle campagne francavillesi e proprio questa evenienza della stessa data della fuga, per ragioni diverse, da Roma verso Brindisi, della regina e degli altri come di loro, destò la grande curiosità della sovrana. Fu quando casualmente, i due sposini in viaggio di nozze, su uno “sciarabbà”, un calesse, nei dintorni di Oria, incontrarono la Regina Elena, nei pressi di una fresca fontanina”. Storie che si intrecciano, storie narrate dell’8 settembre che sicuramente terranno desta l’attenzione del pubblico.

