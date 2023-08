FRANCAVILLA FONTANA – Per cause tutte da accertare, ha perso il controllo della sua Kia, impattando con un’auto parcheggiata sulla pubblica via per poi ritrovarsi capovolto al centro della carreggiata. Scenografico sinistro nella tarda serata di lunedì su via Cavour a Francavilla Fontana. Unico ferito un 43enne del posto, trasportato al Perrino di Brindisi. Sul posto, 118, carabinieri e vigili del fuoco. Rilievi affidati ai militanti della compagnia, al lavoro per accertare la dinamica del singolare sinistro, registrato a pochi metri da Castello Imperiali.

