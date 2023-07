FRANCAVILLA FONTANA – Ancora uno scontro al solito incrocio, con due persone che, dopo essere state soccorse dagli operatori del 118, sono state trasportate in codice rosso all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Violento impatto tra due auto, una Audi Q3 e una Ford Fiesta, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana a Sava, all’altezza dell’incrocio per Oria e Manduria: uno dei due mezzi, la Fiesta, è finito fuori strada terminando la corsa nelle campagne. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche gli agenti di polizia locale di Francavilla Fontana per i rilievi del caso, supportati dai carabinieri della stazione per la viabilità.

