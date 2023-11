Francavilla Fontana, fuori strada con l’auto: 76enne in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA – Per cause tutte da accertare ha perso il controllo della sua Fiat Punto, andando fuori strada e sbattendo contro un albero. Ha riportato una frattura ad una gamba e al polso sinistro lo sfortunato 76enne che nel primo pomeriggio di oggi è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Ostuni a Francavilla Fontana, a pochi chilometri dal centro abitato della Città degli Imperiali. L’uomo, trasportato in codice rosso presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, non è in pericolo di vita. Sul posto, insieme agli operatori sanitari del 118, anche i carabinieri della compagnia di Francavilla.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp