Francavilla Fontana, Eugenio Finardi questa sera in concerto in piazza Giovanni XXIII

Oggi sabato 26 agosto alle 21.00 in Piazza Giovanni XXIII Eugenio Finardi presenterà “Euphonia”, il suo ultimo progetto musicale realizzato con Raffaele Casarano (sassofono) e Mirko signorile (pianoforte). “Eugenio Finardi – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – è un protagonista assoluto della scena musicale italiana. Come tutti i grandi artisti non si stanca mai di sperimentare e con questo suo nuovo percorso riuscirà a sorprendere anche chi lo conosce bene. Vi aspettiamo”. Euphonia è stato pensato come una suite, cioè un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso i brani del repertorio di Finardi ma anche di autori da lui profondamente amati e riletti. Un’esperienza sempre diversa, che supera la parola per arrivare a una trascendenza condivisa tra musicisti e pubblico.

