È finita nuovamente nel mirino dei vandali la piscina comunale di S.Elia a Brindisi. L’atto vandalico è stata scoperto nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 agosto. Gli agenti della Polizia locale hanno eseguito un sopralluogo.

Ignoti si sono introdotti nella struttura, sita in via Ligabue, chiusa ormai da qualche anno hanno svuotato due estintori nelle vasche, rotto il vetro di una finestra, divelto una porta e tentato di rubare materiale vario. L’area non è videosorvegliata. Il fatto accade alla vigilia del nuovo bando per l’affidamento della struttura che verrà emanato a giorni.

