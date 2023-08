BRINDISI – Inizieranno domani mattina, domenica 27 agosto, con orario previsto 7.30, le operazioni di sbarco e accoglienza dei 168 naufraghi tratti in salvo nei giorni scorsi dalla Geo Barents, nella zona Sar libica. La nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere (Msf), aveva condotto le due operazioni di salvataggio assistendo i migranti che viaggiavano su due gommoni sovraffollati. Le autorità italiane avevano così già individuato Brindisi come porto sicuro. Il 65 per cento dei naufraghi sono minori non accompagnati.

