Francavilla Fontana, due ballerini d’eccezione ospiti a “Reverance”

Uno spettacolo di danza a Francavilla Fontana con due ospiti d’eccezione. Anbeta Toromani e Alessandro Macario. Lo spettacolo dal titolo “Reverance” è promosso dal Centro “Icos” e si terrà giovedì 29 giugno in piazza Giovanni XXIII con inizio alle ore 20.30. L’evento è curato dai maestri Carmela Vellotti e Filandro Caniglia. Nel corso della serrata si esibirà Mattia Politi.

Alessandro Macario è un celebre ballerino italiano noto anche per essere il marito della ballerina Anbeta Toromani, ex volto di Amici. Con la compagnia del Teatro alla Scala Macario ha girato per le tournée in giro per il mondo e ha vinto il premio Positano. Successivamente ha danzato con il Balletto del Teatro Comunale di Firenze, il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro dell’Opera. Il suo lavoro di ballerino gli ha permesso di conoscere sua moglie, la ballerina Anbeta Toromani, diventata sua compagna nella vita come nel lavoro. I due hanno spesso danzato insieme in produzioni tv e serate di gala sia in Italia che all’estero. I due sono sposati dal 2009 e si sono conosciuti al teatro San Carlo di Napoli grazie a “Il lago dei cigni” di Čajkovskij, dove ricoprivano i ruoli di protagonisti. Da allora non si sono più lasciati.

