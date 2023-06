Francavilla Fontana, difficoltà di accesso per i disabili al distretto socio-sanitario

I disabili hanno difficoltà di accesso agli uffici del Distretto socio-sanitario di Francavilla Fontana. Il servoscala spesso non funziona e non è adatto, come ha raccontato una persona disabile intenta ieri a sbrigare alcune pratiche, per chi arriva, ad esempio, con la carrozzella elettrica. Ci si affida alla sensibilità dell’impiegato di turno costretto a scendere giù per approntare la pratica. Il distretto è operativo nell’ex ospedale, dall’1 febbraio 2021.

