Francavilla Fontana, cambio al vertice dell’Inner Wheel Club-Terre degli Imperiali

Cambio al vertice dell’Inner Wheel club di Francavilla Fontana-Terre degli Imperiali. Insediata la nuova presidente Federica Bilanzuoli e il nuovo direttivo. Ecco il nuovo vertice: Elisabetta Quaranta vice presidente, Maria Luana Garofoli Past President, Carmen Aprile segretaria, Maria Carmela di Summa tesoriera, Tiziana Fino Addetta al Servizio Internazionale, Claudia Turba Addetta Stampa, Annamaria Ammaturo Consigliere, Marisa Ciracì Consigliere, Grazia Manica Consigliere. Protagoniste della serata sono state Paola Balducci, già componente del CSM, e Gabriella Simoni, giornalista e inviata Mediaset, designate membre onorarie del club.

Nella stessa occasione la socia fondatrice Eleonora Marinelli è stata insignita del Paul Harris Fellow, la più alta onorificenza istituita dal Rotary. La luna d’estate e l’accoglienza della corte di una masseria hanno reso magica la conviviale del “Passaggio del Collare”. Un giorno di festa per il Club che, come tradizione ha rinnovato se stesso per acquisire nuova linfa, nuova forza, nuova energia da indirizzare a favore della missione, della visione e di quello che è l’emblema della cultura rotariana.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp