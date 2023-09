Francavilla Fontana, un campo da tennis sulle ceneri dell’ex tensostatico

L’Amministrazione Comunale ha candidato al bando governativo “Sport e periferie” un progetto per la rigenerazione e l’adeguamento dell’ex tensostatico di Francavilla Fontana. “Nelle nostre intenzioni – spiega il Sindaco Antonello Denuzzo – questo luogo deve rinascere per coniugare sport, inclusione sociale e riqualificazione delle periferie. Siamo certi che il recupero di questo impianto possa rappresentare anche una importante occasione di crescita per l’economia cittadina”.

La progettualità prevede la realizzazione di un campo da tennis per la pratica agonistica, nuovi spogliatoi, parcheggi e sistemazione dell’area interna ed esterna. Lo scopo dell’intervento, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, è dotare la Città di una struttura in grado di ospitare competizioni agonistiche e agevolare un movimento sportivo, sociale e culturale legato al mondo del tennis che a Francavilla Fontana esiste, ma è costretto a svolgere altrove la propria attività.

Due campi da tennis vedranno presto la luce anche in via Zullino, nell’area tra le scuole “Collodi” e “Falcone e Borsellino”, per i quali l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento statale di oltre 500 mila euro.

