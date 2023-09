Bari, il ricordo di Paola Labriola dieci anni dopo

BARI – Sono passati dieci anni dall’omicidio della psichiatra Paola Labriola. Tanta ma gente che ha voluto ricordarla in un luogo simbolico a Bari, in via Tenente Casal y Figueroa. Chiesta l’apertura di un nuovo centro di sanità mentale al quartiere Libertà

