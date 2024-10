Francavilla Fontana, al “Lilla” un romanzo che parla di guerra e amore, candidato al Premio Strega

Nell’ambito del progetto “Incontro con gli autori” il 15 novembre prossimo la professoressa Giovanna Carla Spagnolo, dirigente scolastica del Liceo Classico “Lilla” di Francavilla Fontana ha organizzato un incontro con la scrittrice Maria Gabriella Anglani, fasanese, per la presentazione del libro “Efrossini di Lefkada” candidato al Premio Strega 2024.

“Il libro – dichiara la docente Matilde Sardiello che da tempo, lasciata la scuola si occupa di cultura e della valorizzazione di modelli giovanili eccellenti in vari campi – narra la vicenda di un soldato italiano che si innamora di una giovane greca. In un turbinio di colpi di scena corona il suo amore. Un romanzo tra guerra e amore. E’ una storia vera”. Un incontro letterario che si inserisce nella tradizione di un Liceo “Lilla” con alle spalle una storia importante a livello cittadino. Scrive in una nota la stessa Sardiello. “Il Liceo Classico, templum di formazione per la ricchezza del patrimonio culturale e umano, luogo dove la riflessione filosofica e lo studio attento dei testi classici forgiano la mente di un “guerriero” intellettuale, dove lo studio della lingua di Omero e degli elegiaci poeti Ovidio, Cornelio Gallo, Tibullo e Properzio,innesca un meccanismo prezioso per la mente: la neuroplasticità, un brain traning di eccellenza. Il Liceo Classico ne mutua le tradizioni dello status socio-culturale di liceo storico, ma al passo coi tempi intrecciando il passato con il presente in modo sinergico, proiettandosi verso il futuro attraverso tecnologia e innovazione”.

“Il “Lilla” dalle nobili tradizioni storiche che traggono le origini dalla volontà del marchese Andrea Imperiali, principe di Francavilla, – conclude Matilde Sardiello – continua ad essere fucina del pensiero critico e pensiero divergente, puntando sul benessere degli studenti, elemento fondamentale per il loro successo accademico, personale e per la loro formazione etica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author